Elezioni | Fratoianni | ' grazie a Chiara Ferragni e a chi difende 194'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "alle parole dia tutte quelle donne che non si rassegnano a vedere calpestati i propri diritti di libertà ed esigono il rispetto della legge 194". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola. “Dove governa la destra -aggiunge l'esponente dell'Alleanza Verdi-Sinistra- non solo nelle Marche, io l'ho potuto constatare in Umbria in questi ultimi anni, abbiamo visto una riduzione dei diritti delle donne. Dobbiamo impedire che questo avvenga a livello nazionale, è un fatto di civiltà“.