Elezioni 2022 | Di Maio come Rocky Balboa | sfida Salvini-Ivan Drago

(Adnkronos) – Luigi Di Maio come Rocky Balboa, Matteo Salvini nei panni del suo sfidante russo Ivan Drago. E' il fotomontaggio postato sui social dal ministro degli Esteri, che torna a ribadire la propria disponibilità a un confronto tv con il leader della Lega. "Un amico mi ha appena girato questo meme che condivido con voi. In sintesi: Salvini mi ha sfidato a fare un confronto, ho accettato, ma da quel momento è sparito. Se avete modo di sentirlo ditegli che può scegliere anche lui orario, giorno e location. Gli italiani meritano chiarezza, soprattutto se c'è qualcuno che vuole giocare con i loro risparmi. Io ci sono, Impegno Civico c'è", scrive su Facebook Di Maio.

