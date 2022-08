Dalla lotta alle assunzioni "privilegiate": "Alitalia svenduta per fare carriera" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dalle proteste in piazza agli accordi con la "controparte", da difensori dei lavoratori ad assunti "insoliti", anche in posizioni dove non ce ne sarebbe stato il bisogno. Si tratta dell’ultima puntata di uno dei casi... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dproteste in piazza agli accordi con la "controparte", da difensori dei lavoratori ad assunti "insoliti", anche in posizioni dove non ce ne sarebbe stato il bisogno. Si tratta dell’ultima puntata di uno dei casi...

CarloCalenda : Ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione fiscale deve essere destinato a ridurre le tasse. Diamo respiro a fam… - martaottaviani : Mini thread di aggiornamento 1/ L'attentato in cui ha perso la vita Darya #Dugina figlia di #Dugin sarebbe stato or… - fffitalia : La scienza ci dice che nessun nuovo combustibile fossile può essere estratto da questo momento se vogliamo salvarci… - PalermoToday : Dalla lotta alle assunzioni 'privilegiate': 'Alitalia svenduta per fare carriera' - vodkcxlum : gente che prende i biglietti dei coldplay come se fosse una lotta all’ultimo sangue io sto solo cercando di trovare… -