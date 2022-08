Da Parigi – Trasferimenti: Sassuolo spinge per Armand Laurienté (Lorient) (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 16:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Il suo magnifico calcio di punizione segnato a Tolosa (2-2) domenica è stato l’ultimo regalo di Armand Laurienté ai tifosi del Lorient? La partenza del poliedrico 23enne attaccante è attesa da diverse settimane in Bretagna e potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Il Sassuolo sta spingendo in questa direzione. L’intransigente dirigenza del Lorient aveva fissato a 12 milioni di euro la cifra per far partire il proprio giocatore, sotto contratto fino al 2024. Una cifra elevata su cui il club italiano non sembrava riuscire ad allinearsi. Ma intanto il Sassuolo ha ceduto al Napoli il suo attaccante Giacomo Raspadori (prestito ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 16:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Il suo magnifico calcio di punizione segnato a Tolosa (2-2) domenica è stato l’ultimo regalo diai tifosi del? La partenza del poliedrico 23enne attaccante è attesa da diverse settimane in Bretagna e potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Ilstando in questa direzione. L’intransigente dirigenza delaveva fissato a 12 milioni di euro la cifra per far partire il proprio giocatore, sotto contratto fino al 2024. Una cifra elevata su cui il club italiano non sembrava riuscire ad allinearsi. Ma intanto ilha ceduto al Napoli il suo attaccante Giacomo Raspadori (prestito ...

oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - Roberta_Siro : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - pazzamentejuve : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - Romanito_21 : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… - Vincenzo140893 : RT @NonSoloJuve: CONFERMA DA PARIGI: #PAREDES OUT ??”Keylor Navas, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye e Leandro #Paredes sono in partenza dal Psg… -