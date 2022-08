Atalanta, la priorità rimane il centravanti. In pole c’è Hojlund (occhio alla concorrenza) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rasmus Hojlund è il prescelto per il ruolo di vice Zapata in casa Atalanta. Ora servirà battere la concorrenza per avere la meglio Viste le parole di Gasperini sulla necessità di avere almeno un attaccante in più davanti, l’Atalanta si sta mettendo all’opera per cercare di accontentarlo. Il nome che si vorrebbe portare a Bergamo è quello di Rasmus Hojlund: centravanti danese classe 2003 dello Sturm Graz, autore di 3 goal nelle prime cinque giornate, segnando anche una rete in Champions League. Attualmente risulta che i nerazzurri stiano fortemente spingendo per chiudere subito (si parla di 5/6 milioni), ma per avere la meglio occorrerà battere la concorrenza: oltre alla Sampdoria c’è il Club Brugge. A meno di una settimana dalla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rasmusè il prescelto per il ruolo di vice Zapata in casa. Ora servirà battere laper avere la meglio Viste le parole di Gasperini sulla necessità di avere almeno un attaccante in più davanti, l’si sta mettendo all’opera per cercare di accontentarlo. Il nome che si vorrebbe portare a Bergamo è quello di Rasmusdanese classe 2003 dello Sturm Graz, autore di 3 goal nelle prime cinque giornate, segnando anche una rete in Champions League. Attualmente risulta che i nerazzurri stiano fortemente spingendo per chiudere subito (si parla di 5/6 milioni), ma per avere la meglio occorrerà battere la: oltreSampdoria c’è il Club Brugge. A meno di una settimana d...

