WWE | Il Judgment Day medita vendetta su Edge | provvidenziale intervento di Beth nel main event

(Di martedì 23 agosto 2022) La puntata di Raw della scorsa notte si è conclusa con la vittoria disu Damien Priest, a siglare un punto di passaggio nella faida del canadese coi suoi ex alleati. Ma nel post match ha rischiato parecchio la pelle, colDay pronto a prendersi la sua rivincita in maniera violenta. IldiPhoenix ha evitato il peggio, salvando così l’ex campione del mondo dal pestaggio. Le fasi finali del match .@ThePhoenix is here to save the day on #WWERaw! pic.twitter.com/r9gTgeDQUG— WWE (@WWE) August 23, 2022

Zona_Wrestling : WWE: Judgment Day medita vendetta su Edge, provvidenziale intervento di Beth nel main event - Zona_Wrestling : Edge: 'I piani per il Judgment Day sono stati cambiati e ci siamo dovuti adattare' -

Ex campione degli Stati Uniti, atleta maturo ma futuribile, al centro delle dinamiche in casa. E' Damian Priest, membro delDay, fazione di cui fanno parte anche Finn Balor e Rhea Ripley. E anche Priest e' eccitato per il grande evento previsto di Cardiff, in Galles, previsto per ...La nostra intervista esclusiva a Damian Priest, stella dellaNegli ultimi mesi sei stato protagonista di eventi abbastanza tumultuosi incon ilDay. Da chi è nata l'idea della stable ...La puntata di Raw della scorsa notte si è conclusa con la vittoria di Edge su Damien Priest, a siglare un punto di passaggio nella faida del canadese coi suoi ex alleati. Ma nel post match ha rischiat ...Edge wrestled his first WWE Raw match in Toronto, Ontario, Canada in over 12 years on last night's show, defeating Damian Priest in a singles bout built over several weeks. A surprise appearance from ...