Vaiolo delle scimmie | è un carabiniere l' italiano morto a Cuba | isolati i suoi contatti

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Corriere : Carabiniere muore in vacanza a Cuba. Le autorità locali: «Aveva il vaiolo delle scimmie» - SkyTG24 : Cuba, morto il turista italiano di 50 anni infettato dal vaiolo delle scimmie - infoitsalute : Carabiniere pescarese morto a Cuba: aveva il vaiolo delle scimmie - QdSit : E' morto il turista italiano in vacanza a Cuba a cui era stato diagnosticato il vaiolo delle scimmie. ...… -

Il Foglio

scimmie, come convivere con un caso e come pulire per evitare il contagioE' morto nelle scorse ore il turista italiano affetto dascimmie, il primo caso segnalato a Cuba. L'uomo, Germano Mancini, 50 anni, comandante dei carabinieri di Scorzè da un paio di mesi, si trovava sull'isola dal 15 agosto. "Il paziente, ... Il vaiolo delle scimmie è un rischio per tutti NordEst – È deceduto Germano Mancini, 50 anni, da poco più di due mesi comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè in Veneto. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di Ferrago ...Vaiolo delle scimmie: un italiano di 50 anni morto a Cuba - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...