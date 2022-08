Serie B | Filippo Inzaghi squalificato un turno per bestemmia

(Di martedì 23 agosto 2022) Undi stop perinB. L’allenatore della Reggina è statoundal giudice sportivo “per avere, al 36° del primo tempo, proferito un’espressione blasfema; su segnalazione del collaboratore della Procura Federale”. Una giornata Ivan Marconi del Palermo “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Si tratta dell’unico calciatore fermato in vista della terza giornata. SportFace.

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali del secondo ... Fra gli allenatori invece un turno di squalifica per Filippo Inzaghi della Reggina "per avere, al 36° del primo tempo, ...