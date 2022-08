Serie A, aumentano le chiamate al Var: fa scuola il gol del Monza al Napoli (Di martedì 23 agosto 2022) Var sempre più presente Serie A. In molti lo avranno notato soprattutto domenica pomeriggio in Napoli-Monza: Petagna segna la rete del 3-1, un gol sostanzialmente inutile dato che i partenopei erano già nettamente in vantaggio, convalidato dall’arbitro Fourneau che però corre al monitor subito dopo e lo annulla per una spinta del centravanti su Rrahmani. Al replay si vede distintamente, ma fino a ieri regnava un assunto: sui contatti che riguardano la parte superiore del corpo, prevale quasi sempre l’impressione del campo. E in campo a nessuno era venuto in mente di sanzionare quel contatto. Questo dimostra come ci sia stata una svolta nell’utilizzo del Var nel campionato italiano, e come da adesso aumenteranno le chiamate. A riportarlo repubblica.it. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Var sempre più presenteA. In molti lo avranno notato soprattutto domenica pomeriggio in: Petagna segna la rete del 3-1, un gol sostanzialmente inutile dato che i partenopei erano già nettamente in vantaggio, convalidato dall’arbitro Fourneau che però corre al monitor subito dopo e lo annulla per una spinta del centravanti su Rrahmani. Al replay si vede distintamente, ma fino a ieri regnava un assunto: sui contatti che riguardano la parte superiore del corpo, prevale quasi sempre l’impressione del campo. E in campo a nessuno era venuto in mente di sanzionare quel contatto. Questo dimostra come ci sia stata una svolta nell’utilizzo del Var nel campionato italiano, e come da adesso aumenteranno le. A riportarlo repubblica.it. SportFace.

