Samp; Giampaolo, una partita di grande spessore (Di martedì 23 agosto 2022) Primo punto in campionato per la Sampdoria che lo ha conquistato fermando la Juventus. Soddisfatto il tecnico Giampaolo. "Abbiamo giocato una partita di grande spirito e abnegazione. C'era la giusta ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Primo punto in campionato per ladoria che lo ha conquistato fermando la Juventus. Soddisfatto il tecnico. "Abbiamo giocato unadispirito e abnegazione. C'era la giusta ...

thetrueshade : Anche a voi dazn funziona male? Dal mio non si vede la Juve ma solo la titanica Samp del maestro Giampaolo - SOLOJUVE11 : @g_play84 @ColpogobboYtube NON ABBIAMO SOLO TOCCATO IL FONDO, ABBIAMO PRESO LA PALA E ABBIAMO SCAVATO! ZERO CAPACIT… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Samp; Giampaolo, una partita di grande spessore Tecnico: merito di tutto il collettivo. Risultato porta fiducia - 24GC24 : RT @thetrueshade: Anche a voi dazn funziona male? Dal mio non si vede la Juve ma solo la titanica Samp del maestro Giampaolo - infoitsport : SAMP, GIAMPAOLO: 'PARI CHE DÀ FIDUCIA' -