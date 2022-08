Roma, TMW: “Si sonda il nome di Allan per la mediana” (Di martedì 23 agosto 2022) Roma Allan- Giorno di riposo per la Roma, dopo la vittoria di ieri sera in casa contro la Cremonese. Sulla finestra, la gara di sabato contro la Juventus alle ore 18:30. L’infortunio di Wijnaldum ha frenato tutti gli obbiettivi per i Giallorossi che, sono obbligati a ritormare sul mercato per la mediana. Inoltre, anche l’infortunio di Zaniolo non aiuta i Capitolini, perfortuna però, l’ex Inter, tornerà fra 3 settimane. I profili adocchiati per il centrocampo della Roma sono tanti, da Frattesi dove il prezzo è troppo alto fino ad un ex Serie A: l’ex Napoli e Udinese Allan. Il brasiliano sembrerebbe aver rotto definitivamente con l’Everton che lo sta offrendo ad alcune squadre della Serie A, come riportato da TMW, tra cui la Roma di Mourinho. Dato che il contatto del ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)- Giorno di riposo per la, dopo la vittoria di ieri sera in casa contro la Cremonese. Sulla finestra, la gara di sabato contro la Juventus alle ore 18:30. L’infortunio di Wijnaldum ha frenato tutti gli obbiettivi per i Giallorossi che, sono obbligati a ritormare sul mercato per la. Inoltre, anche l’infortunio di Zaniolo non aiuta i Capitolini, perfortuna però, l’ex Inter, tornerà fra 3 settimane. I profili adocchiati per il centrocampo dellasono tanti, da Frattesi dove il prezzo è troppo alto fino ad un ex Serie A: l’ex Napoli e Udinese. Il brasiliano sembrerebbe aver rotto definitivamente con l’Everton che lo sta offrendo ad alcune squadre della Serie A, come riportato da TMW, tra cui ladi Mourinho. Dato che il contatto del ...

infoitsport : Roma, TMW: “Si sonda il nome di Allan per la mediana” - infoitsport : TMW - Cremonese, trattativa con la Roma per Felix in chiusura - HeyMiChiamoCiao : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cremonese, trattativa con la Roma per Felix in chiusura. Si sblocca Belotti in giallorosso - TuttoMercatoWeb : TMW - Cremonese, trattativa con la Roma per Felix in chiusura. Si sblocca Belotti in giallorosso - albymesiano : RT @TUTTOJUVE_COM: Repice a TMW Radio: 'Juve, così è davvero un pianto. Sabato contro la Roma mi aspetto un inferno' -

Roma, Felix vicino alla Cremonese: spazio per Belotti Il mercato della Roma è in pieno fermento, specie in attacco. Come riportato da TMW , Felix Afena - Gyan è infatti sempre più vicino al passaggio dal club giallorosso alla Cremonese . Il giocatore classe 2003 passerà ... Calciomercato Sassuolo: non si molla la pista Volpato ... trequartista della Roma, che già i neroverdi avevano provato ad inserire ai tempi della trattativa Frattesi, poi sfumata. Gli emiliani, secondo quanto riportato da TMW non hanno però smesso di ... TUTTO mercato WEB Il mercato dellaè in pieno fermento, specie in attacco. Come riportato da, Felix Afena - Gyan è infatti sempre più vicino al passaggio dal club giallorosso alla Cremonese . Il giocatore classe 2003 passerà ...... trequartista della, che già i neroverdi avevano provato ad inserire ai tempi della trattativa Frattesi, poi sfumata. Gli emiliani, secondo quanto riportato danon hanno però smesso di ... TMW News - La Roma al vertice. I problemi della Juve