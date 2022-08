Passare l’inverno al freddo, ecco come vogliono farci affrontare l’emergenza del gas (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – come affrontare l’emergenza gas? Semplicemente, ignorandola. Questo emerge dai piani di razionamento che sono in via di approvazione nelle prossime settimane, in vista dell’autunno, come riportato da Repubblica. Ma c’è di peggio: gli industriali, a parte una blanda richiesta di “tetto massimo” al prezzo ripetuta ogni tanto come se fosse una specie di “dovere ufficiale”, quasi invocano il razionamento il prima possibile, come incuranti di stime economiche le quali parlano senza mezzi termini di catastrofe, in caso di carenza della fonte energetica nel prossimo autunno-inverno. Due gradi in meno, inverno al freddo: così “affrontiamo” l’emergenza gas Per affrontare l’emergenza gas, la Commissione europea ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago –gas? Semplicemente, ignorandola. Questo emerge dai piani di razionamento che sono in via di approvazione nelle prossime settimane, in vista dell’autunno,riportato da Repubblica. Ma c’è di peggio: gli industriali, a parte una blanda richiesta di “tetto massimo” al prezzo ripetuta ogni tantose fosse una specie di “dovere ufficiale”, quasi invocano il razionamento il prima possibile,incuranti di stime economiche le quali parlano senza mezzi termini di catastrofe, in caso di carenza della fonte energetica nel prossimo autunno-inverno. Due gradi in meno, inverno al: così “affrontiamo”gas Pergas, la Commissione europea ...

L'Italia passerà l'inverno senza razionare il gas grazie a Draghi (e malgrado gli altri)