"Ora arriveremo fino in fondo". Lorenzo Fontana: cosa farà subito la Lega (Di martedì 23 agosto 2022) «Quando Di Maio ha annunciato la nascita del suo nuovo movimento e ha detto l'esatto contrario di ciò che aveva sostenuto fino al giorno prima, ho guardato mia moglie e l'ho pregata: "Se divento così fammi smettere di fare politica". Ecco, con lei sono stato un po' più colorito. Mi sono vergognato per lui».Fontana: nonostante il raffreddore la trovo in gran forma. Anche Salvini negli ultimi comizi sembra rinato: avete preso in prestito da Letta "gli occhi di tigre"? «La verità è che nel governo di larghe intese, soprattutto col Pd, non stavamo per niente bene. Ora possiamo essere di nuovo pienamente coerenti coi valori della Lega e del centrodestra per tentare di migliorare il Paese. Siamo molto carichi e Salvini come tutti noi si sente libero, e così dev' essere per tutti i militanti. La Lega è nata per la libertà e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) «Quando Di Maio ha annunciato la nascita del suo nuovo movimento e ha detto l'esatto contrario di ciò che aveva sostenutoal giorno prima, ho guardato mia moglie e l'ho pregata: "Se divento così fammi smettere di fare politica". Ecco, con lei sono stato un po' più colorito. Mi sono vergognato per lui».: nonostante il raffreddore la trovo in gran forma. Anche Salvini negli ultimi comizi sembra rinato: avete preso in prestito da Letta "gli occhi di tigre"? «La verità è che nel governo di larghe intese, soprattutto col Pd, non stavamo per niente bene. Ora possiamo essere di nuovo pienamente coerenti coi valori dellae del centrodestra per tentare di migliorare il Paese. Siamo molto carichi e Salvini come tutti noi si sente libero, e così dev' essere per tutti i militanti. Laè nata per la libertà e ...

