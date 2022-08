L’Inter ha bloccato Acerbi ma tratta anche Akanji e Chalobah (Di martedì 23 agosto 2022) Ultimi giorni di mercato infuocati per i nerazzurri che stanno cercando un ultimo difensore per completare la rosa. Da quanto si apprende L’Inter ha bloccato Acerbi, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Chalobah e Akanji per i quali potrebbe profilarsi un ballottaggio. L’Inter ha bloccato Acerbi: qual’è la situazione? i nerazzurri hanno trovato da tempo l’accordo con il difensore della Lazio e con i biancocelesti, ma non hanno ancora deciso di chiudere per due motivi. Il primo è di carattere ambientale, visto che i tifosi non gradiscono il suo arrivo a causa di un suo errore che regalò la vittoria al Milan. Il secondo è puramente tecnico, dal momento che L’Inter gradirebbe un profilo più giovane rispetto al 34enne ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Ultimi giorni di mercato infuocati per i nerazzurri che stanno cercando un ultimo difensore per completare la rosa. Da quanto si apprendeha, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni diper i quali potrebbe profilarsi un ballottaggio.ha: qual’è la situazione? i nerazzurri hanno trovato da tempo l’accordo con il difensore della Lazio e con i biancocelesti, ma non hanno ancora deciso di chiudere per due motivi. Il primo è di carattere ambientale, visto che i tifosi non gradiscono il suo arrivo a causa di un suo errore che regalò la vittoria al Milan. Il secondo è puramente tecnico, dal momento chegradirebbe un profilo più giovane rispetto al 34enne ...

