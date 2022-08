L’indiscrezione del Times sulle sanzioni Uefa costa al titolo Juve un calo del 5% in Borsa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 agosto 2022) E’ bastatadelsecondo cui lasta per sanzionare 10 club, tra cui la, per violazioni del Fair Play Finanziario per far chiudere in forteilbianconero a Piazza Affari. Calcio e Finanza scrive che il club ha registrato -5.04%. “Chiude in forteildellantus a Piazza Affari nella giornata di oggi. Il club bianconero ha fatto registrare un -5,04% inattestandosi a quota 0,3506 euro per azione, contro gli 0,3692 euro per azione della chiusura precedente. La capitalizzazione di mercato è pari invece a 889 milioni di euro. A penalizzare ildel club bianconero, all’indomani del pareggio per 0-0 ottenuto in campionato contro la ...