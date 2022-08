L'addio del direttore di un pronto soccorso all'ingestibile sanità milanese (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Marco Bordonali, 58 anni, direttore del pronto soccorso dell'ospedale privato San Giuseppe, nel centro della città a pochi passi dalla basilica Sant'Ambrogio, spiega in un'intervista all'AGI di aver deciso di averne abbastanza di “Milano, una piazza ormai diventata ingestibile dove siamo sovraccaricati di lavoro, con pochi mezzi a disposizione, pressati da una popolazione numerosa ed esigente, a rischio continuo di denunce e aggressioni dei cittadini. Siamo un sacco da prendere a cazzotti”. A breve prenderà servizio, con lo stesso incarico, nell'ospedale di Erba, in provincia di Como, dove la situazione dovrebbe essere più tranquilla. Il suo racconto degli ultimi tempi nel presidio di primo soccorso rimanda alle cronache ormai quotidiane di questi luoghi diventati la frontiera inquieta della ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Marco Bordonali, 58 anni,deldell'ospedale privato San Giuseppe, nel centro della città a pochi passi dalla basilica Sant'Ambrogio, spiega in un'intervista all'AGI di aver deciso di averne abbastanza di “Milano, una piazza ormai diventatadove siamo sovraccaricati di lavoro, con pochi mezzi a disposizione, pressati da una popolazione numerosa ed esigente, a rischio continuo di denunce e aggressioni dei cittadini. Siamo un sacco da prendere a cazzotti”. A breve prenderà servizio, con lo stesso incarico, nell'ospedale di Erba, in provincia di Como, dove la situazione dovrebbe essere più tranquilla. Il suo racconto degli ultimi tempi nel presidio di primorimanda alle cronache ormai quotidiane di questi luoghi diventati la frontiera inquieta della ...

