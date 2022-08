Kvaratskhelia | talento e personalità | ma anche patriottismo e basket L’identikit del nuovo uomo copertina del Napoli

(Di martedì 23 agosto 2022) Kvichaè ildel calcio. In due giornate ha segnato tre gol e messo a referto un assist. Il georgiano ha saputo segnare di testa, con il Verona, madi destro e di sinistro con il Monza. Il suo tiro a giro contro la squadra lombarda è stato di una bellezza favolosa, tanto da farlo diventare già una star della Serie A. Le lodi a De Laurentiis per l’acquisto disi sprecano,perché è stato pagato solo 10 milioni di euro. Ovviamente bisogna tenere i piedi per terra perché siamo solo all’inizio. Ma se Spalletti dice che può fare molto di più, perché ora è condizionato dalla pressione, allora i tifosi delpossono sognare. Chi èla star del ...

Non si segnano quei gol al Maradona senza stoffa,e personalità. Il Napoli non ha acquistato solo un esterno tutto finte e sprint ma un ... esultanza gol KhvichaONLY ITALY A ...Ma in Georgia ci sono giocatori giovani di, che possono arrivare a grandi livelli e spero ... IL NAPOLI - 'Non solo io ma tutta la Georgia seguee il Napoli in ogni partita. So che ...Non si segnano quei gol al Maradona senza stoffa, talento e personalità. Il Napoli non ha acquistato solo un esterno tutto finte e sprint ma un giocatore completo ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e opinionista DAZN ...