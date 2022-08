"Kate sta fuggendo da Londra": esplode la bufera, il gesto che fa infuriare tutti (Di martedì 23 agosto 2022) Kate e William sono finiti nella bufera. La coppia reale infatti si sposterà a vivere ad Adealaide Cottage, l'home park privatissimo di Windsor. Una scelta, quella di Kate Middleton e di William che ha scatenato una vera e propria bufera in tutta l'Inghilterra. E il motivo è presto detto. I due infatti manterranno altre case tra cui Kensington Palace, ma anche Anmer Hall e la residenza in campagna di Nofolk. Il tutto con il personale di srevizio e i costi di gestione. Un gesto che è un vero e proprio schiaffo ai milioni di inglesi che devono fare i conti con le bollette e con il caro vita. E così adesso a Londra è scoppiato un vero e proprio caso su Kate Middleton ritenuta la regista di questo trasferimento e vista come la "duchessa in fuga" per allontanarsi dai veri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)e William sono finiti nella. La coppia reale infatti si sposterà a vivere ad Adealaide Cottage, l'home park privatissimo di Windsor. Una scelta, quella diMiddleton e di William che ha scatenato una vera e propriain tutta l'Inghilterra. E il motivo è presto detto. I due infatti manterranno altre case tra cui Kensington Palace, ma anche Anmer Hall e la residenza in campagna di Nofolk. Il tutto con il personale di srevizio e i costi di gestione. Unche è un vero e proprio schiaffo ai milioni di inglesi che devono fare i conti con le bollette e con il caro vita. E così adesso aè scoppiato un vero e proprio caso suMiddleton ritenuta la regista di questo trasferimento e vista come la "duchessa in fuga" per allontanarsi dai veri ...

