I migliori 9 tocchi di Vlahovic contro la Sampdoria

(Di martedì 23 agosto 2022) Ieri sera, allo stadio Luigi Ferraris, durante la partita-Juventus, Dusanha toccato 9 palloni. Si dice che iattaccanti abbiano bisogno di pochi palloni per fare la differenza, e in effettiera riuscito anche a fare l’assist a Rabiot per l’uno a zero, se non fosse partito in fuorigioco. Forse però 9 palloni sono troppo pochi persino per lui e per il suo sinistro poderoso. Lo scaglionamento in campo della Juventus sembrava organizzato apposta per frapporre più giocatori avversari trae il pallone. Un’organizzata pensata apposta per non farglielo arrivare. Un’immagine diventata presto meme: il grande raccordo anulare che la Juventus deve percorrere per arrivare in porta. Per questo abbiamo pensato di recensire e raccontare i suoi ...