Energia, Confesercenti prevede aumenti del 120%. In autunno rischio collasso per il commercio (Di martedì 23 agosto 2022) Nonostante gli interventi del governo contro il caro-Energia "in autunno si rischia il collasso". Lo denuncia Confesercenti in una nota. Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva in media 6.700 euro per le bollette di luce e gas, stima la Confederazione, nei prossimi dodici mesi, ipotizzando che gli aumenti attuali restino costanti, lo stesso bar spenderà 14.740 euro. Un aumento del 120% e un'incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9 % al 10,7 %. Allo stesso modo, secondo le stime di Confesercenti, elaborate su dati Innova, Unioncamere e Agenzia Entrate, un albergo medio vedrà lievitare la spesa per la bolletta energetica da 45.000 ? a 108.000 euro (+140 % con un'incidenza di oltre 25 punti percentuali sui ricavi). Un esercizio di vicinato da 1.900 euro a 3.420 euro ...

