"Ecco cosa ci aspetta". Razionamento e sopravvivenza, Crosetto prepara gli italiani (Di martedì 23 agosto 2022) Guido Crosetto snocciola su Twitter l'agenda di Fratelli d'Italia. Uno dei padri fondatori del partito guidato da Giorgia Meloni ha ribadito che alcuni temi renderanno l'imminente autunno molto difficile e meritano un'attenzione prioritaria: “Inflazione, prezzo del gas e prezzo dell'energia. Potere d'acquisto, stipendi, lavoro, sopravvivenza aziende e persone, Razionamento risorse. Questi sono e saranno i problemi gravi, nei prossimi mesi. Problemi che non hanno solo risposte nazionali ma richiedono senso di comunità”. Inflazione, prezzo del gas e prezzo dell'energia. Potere d'acquisto, stipendi, lavoro, sopravvivenza aziende e persone, Razionamento risorse. Questi sono e saranno i problemi gravi, nei prossimi mesi. Problemi che non hanno solo risposte nazionali ma richiedono senso di comunità — ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) Guidosnocciola su Twitter l'agenda di Fratelli d'Italia. Uno dei padri fondatori del partito guidato da Giorgia Meloni ha ribadito che alcuni temi renderanno l'imminente autunno molto difficile e meritano un'attenzione prioritaria: “Inflazione, prezzo del gas e prezzo dell'energia. Potere d'acquisto, stipendi, lavoro,aziende e persone,risorse. Questi sono e saranno i problemi gravi, nei prossimi mesi. Problemi che non hanno solo risposte nazionali ma richiedono senso di comunità”. Inflazione, prezzo del gas e prezzo dell'energia. Potere d'acquisto, stipendi, lavoro,aziende e persone,risorse. Questi sono e saranno i problemi gravi, nei prossimi mesi. Problemi che non hanno solo risposte nazionali ma richiedono senso di comunità — ...

