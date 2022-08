Cosa pensare della cessione di Casadei

(Di martedì 23 agosto 2022) Dopo un’estate di speculazioni, il 19 agosto abbiamo scoperto il valore di Cesare, almeno secondo Inter e Chelsea: 15 milioni di euro + 5 di bonus. Iper-analizzare i costi di un cartellino è una tradizione molto italiana, cresciuta in maniera esponenziale dall’arrivo dei bilanci nel discorso collettivo dei tifosi, ma raramente si era discusso così tanto intorno a un calciatore del 2003, la cui esistenza fino a qualche mese fa era ristretta agli addetti ai lavori e a qualche interista più attento ai destini delle giovanili. Dise n’è parlato, molto e all’improvviso, come possibile moneta di scambio nella trattativa per Bremer; da valutare prima 8 milioni, poi 5, poi chissà. In un tira e molla continuo tra Inter e Torino era passato come uno dei tanti ragazzi usati per oliare scambi sempre più poveri di soldi. Con zero minuti tra i ...

martaottaviani : 4/ Una cosa mi incuriosisce. #Dugin nel suo Paese è molto meno noto che in #Occidente. Il fatto che abbiano colpito… - ScaltritiLab : Alcuni politici si stanno chiedendo cosa potrebbero fare i ricercatori per la politica. Molto bene. Ma magari potre… - AndreaVenanzoni : Questa è la cosa oggettivamente più sconcertante e che fa pensare assai male - manuloveslou : RT @giohst: ma seriamente esce una foto di lou con suo nipote e l’unica cosa che riuscite a pensare è al fatto che la felpa di lou sia la s… - ChappieLaguida : Questo è il periodo dell'anno Quando la terra inizia a svegliarsi E il sole splende solo un po' più luminoso Le gio… -

Tutto Napoli

...a piani alternativi e, soprattutto, senza tener conto del parere del settore sanitario, approfittando del fatto che il ragazzo è generoso, si spende e per la squadra farebbe qualsiasi. ...Organizzare un evento, sia esso pubblico che privato, può non essere così facile come sembra. Le cose a cuiperché tutto proceda per il meglio sono davvero tante: la scelta della location, dell'allestimento, del programma di intrattenimento, il buffet , etc. Per essere certi che un evento proceda ... CdS: "Ma se fosse nata una stella Il Maradona non sa cosa pensare: sogno o finzione" "Ci siamo, ma sulla base di un presupposto: bisogna fare le cose che servono agli italiani ... gli obiettivi al 2030 e al 2050: non possiamo pensare di retrocedere, il cambiamento climatico ...ROMA (ITALPRESS) - Intesa col Pd dopo le elezioni "La domanda deve essere 'per fare cosa' Se l'agenda del Pd sará ancora l'agenda Draghi riteniamo che sará in ...