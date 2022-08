Cancro colorato | 8 platani abbattuti in via XXIV Maggio

(Di martedì 23 agosto 2022) Bergamo. È in corso da martedì 23 agosto l’abbattimento di 8presenti in viache, dagli esami eseguiti, sono risultati affetti da Ceratocystisdel platano, un fungo molto virulento e aggressivo che non solo porta la pianta colpita a morte certa in un periodo di tempo anche rapido, ma si propaga con altrettanta velocità agli altri alberi. Un intervento necessario, motivato dall’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, minacciata da schianti improvvisi dell’albero così profondamente debilitato, oltre che da quanto previsto dalla normativa regionale vigente che impone l’abbattimento della pianta. “Il Comune svolge da tempo controlli a spot su tutte le alberature cittadine. La situazione di viaè ...

