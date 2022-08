Andare Oltre di Niccolò Fabi è l’inizio di un nuovo viaggio musicale prima dell’Arena di Verona (Di martedì 23 agosto 2022) Mancano meno di 2 mesi dal grande evento all’Arena di Verona, e in quel momento il nuovo viaggio iniziato con Andare Oltre di Niccolò Fabi raggiungerà il suo culmine. Il cantautore ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo inedito, Andare Oltre, che dal 2 settembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Per Niccolò Fabi è un anno di cambiamenti e messe a punto: il 2 ottobre, infatti, festeggerà i suoi primi 25 anni di carriera nella splendida cornice del teatro romano della città scaligera. Da Tradizione E Tradimento (2019) sono passati 3 anni, e in questo 2022 Niccolò Fabi è ritornato in studio. Lo scrive sui social: “Qui si ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Mancano meno di 2 mesi dal grande evento all’Arena di, e in quel momento iliniziato condiraggiungerà il suo culmine. Il cantautore ha annunciato oggi l’uscita del suoinedito,, che dal 2 settembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Perè un anno di cambiamenti e messe a punto: il 2 ottobre, infatti, festeggerà i suoi primi 25 anni di carriera nella splendida cornice del teatro romano della città scaligera. Da Tradizione E Tradimento (2019) sono passati 3 anni, e in questo 2022è ritornato in studio. Lo scrive sui social: “Qui si ...

