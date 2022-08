Ancora polemiche per Sanna Marin Questa volta il problema sono le foto di due influencer in Senza veli nella sua residenza ufficiale

(Di martedì 23 agosto 2022) Tornano ad agitarsi le acque attorno alla premier finlandese, da giorni al centro diper alcuni video che la ritraggono mentre balla e si diverte insieme ad amici.ilriguarda unadi due note, in, che si baciano coprendosi il seno con un cartello su cui si legge la scritta «Finlandia». Nulla di scandaloso, se non fosse che l’istantanea sarebbe stata scattata all’interno delladella presidente, a Kesaranta (Helsinki), a luglio, dopo il festival musicale di Ruisrock. Stando a quanto riportato dall’agenzia finlandese TT, le location incriminate sarebbero i bagni del piano terra della ...

Agenzia ANSA

Scatenando un fiume di. E questo pomeriggio la leader di Fratelli d'Italia è tornata sul tema, respingendouna volta le accuse di avere sfruttato il video per ragioni elettorali: "Ho ...Comunicando, via sms , con Maria Elena Boschi, Albertini scrive: "Desideroringraziarti ... non avrei nessuna difficoltà a rinunciare a candidarmi e lo farei senza". A Calenda, invece, ... Elezioni: ancora polemiche sui confronti tv. Salvini: 'Spazio per tutti' A seguito della polemica scoppiata dopo la condivisione del video sullo stupro, Giorgia Meloni ha spiegato: "Era completamente oscurato".Dopo i video dei balli scatenati della premier a un party, compare in rete la foto di due influencer che si baciano nella residenza della leader di Helsinki ...