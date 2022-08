Alpi Apuane | 28enne precipita da un sentiero e muore La madre | “Mi aveva mandato una foto per farmi vedere come fosse bello”

(Di martedì 23 agosto 2022) È morta durante un’escursione in montagna. La vittima è Rebecca Aretini,originaria di Firenze, deceduta dopo esser caduta da unsul monte Macina () nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). La giovane si trovava in vacanza con il fidanzato in Alta Garfagnana quando, durante una camminata, èta fino a incrociare ilsottostante. Il fidanzato è riuscito a raggiungerla, ma la giovanegià perso i sensi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso3, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Il monte Macina è alto 1.568 metri ed è possibile raggiungerne la vetta tramite ilnumero 150 e un percorso superiore. È lungo questo itinerario che la giovane è caduta in un dirupo. Al momento sono ...

ATLETICA - In una splendida giornata estiva nel cuore delle Alpi Apuane si è corsa la 19esima edizione del Trofeo Comune di Careggine, valido anche come 21esimo Trofeo Parco. Gara durissima con una salita che dal borgo di Isola Santa arriva a Careggine ...Il peccato - Il furore di Michelangelo: le location e la ricostruzione della Cappella Sistina Le riprese del film sono iniziate sul Monte Altissimo, sulle Alpi Apuane, il 28 agosto 2017 e si sono ... Alpi Apuane, cosa vedere: 10 luoghi da non perdere