Al Meeting di Rimini leader a confronto su lavoro | tasse e Rdc

Rimini (ITALPRESS) – Taglio delle tasse, pensioni e reddito di cittadinanza al centro del dibattito tra i leader candidati alle prossime elezioni, a confronto sul palco del Meeting di Rimini. "Sul lavoro deve avvenire la scelta più importante: tutto ciò che possiamo mettere in termini di riduzione delle tasse va concentrato sul lavoro", per consentire alle aziende "di assumere e ai lavoratori di avere più soldi in busta paga", spiega il segretario del Pd, Enrico Letta. "Bisogna puntare sui giovani: l'impegno che ci prendiamo è l'eliminazione dei tirocini e degli stage gratuiti, il primo lavoro deve essere pagato", aggiunge. Punta sui giovani anche il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio: "Abbiamo ...

