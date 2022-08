Will Smith torna sui social con un video ironico: “Io che ci provo…” (Di lunedì 22 agosto 2022) Will Smith è tornato sui social. E ha deciso di farlo in maniera originale. La star di Hollywood, infatti, ha pubblicato un video-meme nel quale due scimpanzé si provocano a vicenda, corredandolo con una simpatica didascalia: “Io che provo a tornare sui social”. Dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar, il celebre attore aveva rilasciato poche dichiarazioni, abbandonando i propri profili sui social network: solo il 29 marzo, in un post apposito, Smith si era scusato con il collega per il gesto. A distanza di quattro mesi, il 29 luglio, aveva pubblicato un altro video, rispondendo alle numerose critiche e domande sul suo comportamento: “Durante gli scorsi mesi, ho pensato tanto e lavorato su me stesso… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022)to sui. E ha deciso di farlo in maniera originale. La star di Hollywood, infatti, ha pubblicato un-meme nel quale due scimpanzé si provocano a vicenda, corredandolo con una simpatica didascalia: “Io che provo are sui”. Dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar, il celebre attore aveva rilasciato poche dichiarazioni, abbandonando i propri profili suinetwork: solo il 29 marzo, in un post apposito,si era scusato con il collega per il gesto. A distanza di quattro mesi, il 29 luglio, aveva pubblicato un altro, rispondendo alle numerose critiche e domande sul suo comportamento: “Durante gli scorsi mesi, ho pensato tanto e lavorato su me stesso… ...

Eli5Cullen : Paris è quella che ancora posta dello shock subito vedendo lo schiaffo di Will Smith #twittamibeautiful - radiosintony : Il ritorno di Will Smith sui social - PettirossoHood : @alex_chicchi @NunziaCentanni A me tempo fa per un tweet sulla faccenda will smith, perché avevo scritto che un ins… - 3cinematographe : Will Smith torna sui social con un video non adatto agli aracnofobici - flazia24 : RT @RollingStoneita: Dopo mesi di silenzio Will Smith è tornato sui social: -