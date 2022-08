Tutti i candidati di Più Europa alle elezioni del 25 settembre (Di lunedì 22 agosto 2022) Entro Lunedì 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste da presentare alle elezioni politiche del 25 settembre: le formazioni sono quasi completamente definite così come le sfide nei vari collegi uninomanali. Qui l'elenco di... Leggi su europa.today (Di lunedì 22 agosto 2022) Entro Lunedì 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste da presentarepolitiche del 25: le formazioni sono quasi completamente definite così come le sfide nei vari collegi uninomanali. Qui l'elenco di...

borghi_claudio : @pantisanoluca Ma figuriamoci, tutti (o quasi) abbiamo già firmato mille accettazioni di candidature. Se mettiamo i… - Roberto_Fico : Si aprono questa mattina le #Parlamentarie del @Mov5Stelle. La nostra comunità contribuirà a scegliere i candidati… - LucaBizzarri : @CarloCalenda Se facessero i comici, Carlo, avrebbero una caratteristica che tu e tutti i candidati state lentament… - E__Io__Pago : RT @vlarcinese: Solidarietà a tutti i candidati, di qualunque partito, che in questi giorni vengono messi alla gogna per posizioni contro c… - add966 : RT @blu_mirtillo: Ho questa abitudine demodé del cercare di non parlare di quello che non so, ma dopo le frottole sul programma Lega, dopo… -