Squallore a sinistra | sullo stupro di Piacenza tace ma ne fa bieca propaganda contro la Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 agosto 2022)è stata scossa da un violento. Una donna ucraina è stata violentata da un richiedente asilo. Le terribili immagini, rilanciate sui social, sono state riproposte da Giorgiasulla sua pagina Fb che le ha oscurate per non fare riconoscere la vittima: «Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno nella città dida un richiedente asilo», ha scritto la leader di Fratelli d’Italia.: «Un abbraccio a questa donna» «Un abbraccio a questa donna – ha continuato – alla quale la nostra società non ha saputo garantire la sicurezza di cui aveva diritto. A nome delle istituzioni italiane le chiedo scusa. La lotta al degrado, all’illegalità ...