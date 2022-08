Salvini rilancia la flat tax e il carcere per gli evasori

Libero_official : #MatteoSalvini parla delle ultime rilevazioni che danno il #centrodestra davanti al #centrosinistra. Poi rilancia l… - fisco24_info : Elezioni 2022, Salvini: 'Altra candidata Pd contro Israele, vergogna': (Adnkronos) - Il leader della Lega dopo il c… - passetour : RT @GiovaValentini: “Così Salvini è diventato (pure) un gaffeur atomico”: il Capitano rilancia il nucleare mentre in Ucraina si rischia il… - paologlc : Talk show. - Prof. Crisanti, vuole mettere un punto allo scontro con Salvini? - Guardi che i numeri vengono da mode… - Antigon25386936 : Perché non dice della gestione fallimentare di #Salvini ministro dell'Interno? Molti proclami e pochi rimpatri. Nel… -

... poi, resiste il Pd, che punta sulla promozione della "difesa dei diritti" eil video di ... la cui responsabilità è attribuita, in quest'ordine, a "Conte, Berlusconi e". "Il Pd ha ...Cone Meloni al governo ci sarebbero stati 300mila morti in più di Covid . Non ho sparato numeri ... in collegamento con In Onda su La7le sue accuse e Pietro Senaldi , condirettore di ...Salvini prova quindi ad anticipare i tempi, trainando con sé l’intero partito. La Lega ha speso 1.215 euro in una settimana per rilanciare, ancora una volta, l’accusa a Lamorgese sulla crescita di ...Matteo Salvini smonta le bugie del Pd che ha sempre "difeso" la riforma Fornero. Il leader della Lega, dal palco della festa del Carroccio ...