Roma-Cremonese | Smalling | “Possiamo solo migliorare Tristi per Wijnaldum”

"Possiamo giocare meglio. L'importante è aver vinto ed essere a sei punti in classifica. Possiamo solo migliorare. Ho fatto un buon precampionato, non ho avuto problemi fisici. Non potevamo partire meglio, siamo a punteggio pieno". Lo ha detto a Dazn Chris Smalling, dopo il suo gol che ha deciso Roma-Cremonese, esordio casalingo dei giallorossi all'Olimpico. Tanti nuovi acquisti in campo: "Siamo una squadra più completa, potevamo segnare 3-4 gol in entrambe le partite. Anche di misura riusciamo a portare a casa in rete". Sull'infortunio di Wijnaldum: "Siamo Tristi per quel che è capitato, si sentiva bene ed è integrato nel gruppo. Abbiamo bisogno di lui, speriamo possa tornare il prima possibile". SportFace.

