Rita Dalla Chiesa dice no al Grande Fratello ma si candida per Forza Italia. Lei aveva commentato: "I contatti con Alfonso ci sono stati" (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa non parteciperà alla nuova edizione del "Grande Fratello Vip" ma sarà candidata alle prossime elezioni da Forza Italia. La conduttrice e giornalista avrà un collegio uninominale blindato in Puglia e sarà schierata anche come capolista in Liguria, al proporzionale. La notizia è stata resa nota da Repubblica, non ancora ufficializzata dai vertici del partito di Silvio Berlusconi, ma confermata indirettamente dall'ex volto di Mediaset che su Twitter ha ringraziato gli utenti che le hanno fatto gli auguri per questa nuova avventura. Il nome della figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo nel 1982, sarà sulle schede elettorali il prossimo 25 settembre.

