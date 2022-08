Quanto conta davvero Dugin in Russia (Di lunedì 22 agosto 2022) Il padre della giornalista uccisa non è «l'ideologo di Putin», come è stato descritto, ma con le sue teorie di estrema destra si è costruito fama e seguito in Occidente Leggi su ilpost (Di lunedì 22 agosto 2022) Il padre della giornalista uccisa non è «l'ideologo di Putin», come è stato descritto, ma con le sue teorie di estrema destra si è costruito fama e seguito in Occidente

RaiRadio2 : « Non è quanto vivi, ma come vivi. Non contano gli anni, conta se hai vissuto intensamente.» Sono tre anni senza… - ilpost : Quanto conta davvero Dugin in Russia - quantunque1 : RT @Ettacittadinaeu: Secondo voi che leggete la domanda, quanto è grave che in quarta Liceo non sappiano chi sono #AntonioGramsci e #Galeaz… - virgiliopaolo : RT @Ettacittadinaeu: Secondo voi che leggete la domanda, quanto è grave che in quarta Liceo non sappiano chi sono #AntonioGramsci e #Galeaz… - criccaba : RT @Ettacittadinaeu: Secondo voi che leggete la domanda, quanto è grave che in quarta Liceo non sappiano chi sono #AntonioGramsci e #Galeaz… -