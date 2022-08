Paziente deceduto in ospedale,parenti aggrediscono personale (Di lunedì 22 agosto 2022) Aggressione e minacce all'ospedale Civico ai danni dei tecnici del reparto di Radiologia. Lo denuncia la Fials che ha raccolto il racconto dei colleghi coinvolti nell'ennesimo episodio di violenza in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Aggressione e minacce all'Civico ai danni dei tecnici del reparto di Radiologia. Lo denuncia la Fials che ha raccolto il racconto dei colleghi coinvolti nell'ennesimo episodio di violenza in ...

