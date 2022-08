Nubifragio nel Vibonese | paura in spiaggia per una tromba d' aria

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un violentoha investito ieri sera ilprovocando numerosi allagamenti in diverse zone della provincia. Unamarina intorno alle 18 ha interessato il litorale tra Pizzo e Vibo.

Vibonese, cascate d'acqua e strade allagate a Tropea
Numerose le segnalazioni alla Centrale operativa dei vigili del fuoco che hanno dislocato numerose squadre su tutto il territorio ...
Un violento nubifragio ha investito ieri sera il vibonese provocando numerosi allagamenti in diverse zone della provincia. Una tromba marina intorno alle 18 ha ...