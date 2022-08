Non solo calcio, l’Arabia Saudita punta le Olimpiadi (Di lunedì 22 agosto 2022) l’Arabia Saudita è aperta a ospitare i Giochi Olimpici estivi, un evento descritto come «l’obiettivo finale» del Paese nel suo portafoglio sportivo in espansione. Cercando di diversificare la propria economia oltre l’industria petrolifera, gli investimenti nello sport sono stati indicati come un pilastro fondamentale dal progetto Saudi Vision 2030. Come ricorda Sportspromedia, gli sforzi notevoli L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 22 agosto 2022)è aperta a ospitare i Giochi Olimpici estivi, un evento descritto come «l’obiettivo finale» del Paese nel suo portafoglio sportivo in espansione. Cercando di diversificare la propria economia oltre l’industria petrolifera, gli investimenti nello sport sono stati indicati come un pilastro fondamentale dal progetto Saudi Vision 2030. Come ricorda Sportspromedia, gli sforzi notevoli L'articolo proviene dae Finanza.

marattin : È arrivata la risposta di Siri. Nel passaggio evidenziato conferma che la flat tax ( = aliquota unica per tutti) no… - marattin : La Lega ha ammesso che la loro proposta è un rifacimento degli scaglioni Irpef,in cui l’aliquota è flat solo entro… - gparagone : Il #GreenPass non è solo quello che avete conosciuto. E' anche quello che stanno in qualche modo studiando [...] e… - Liliana61487166 : Non sono solo oggetti. Dietro ognuno di quegli oggetti ho dei ricordi stupendi. La prima canzone, il primo pc, msn… - YourHandMyHand : RT @Iuvsneedy: 2022 e leggo ancora che harry styles ha reso famosa taylor swift solo perché non riuscite ad accettare il fatto che una donn… -