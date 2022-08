Mara Venier è tornata a casa, fa subito le pulizie ma pensa di essere ancora ai Caraibi (Di lunedì 22 agosto 2022) Vacanze a Santo Domingo terminate per Mara Venier che è già tornata a casa. La conduttrice è a Roma con tutta la famiglia, anche Nicola Carraro ha preso l’aereo con lei ed è proprio il marito che scatta foto a tradimento e mostra Mara Venier mentre pulisce ma convinta di essere ancora ai Caraibi. La Venier non resiste al richiamo delle pulizie, ovviamente è sempre l’esterno della sua casa a Roma il luogo preferito da sistemare. Una busta piena di spazzatura e la zia Mara che scalza continua a spazzare, non si accorge degli scatti di Nicola. Indossa un abitino leggero a fiori, colorato, di certo l’avrà acquistato a Santo Domingo ma più di tutto continua ad avere tra i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022) Vacanze a Santo Domingo terminate perche è già. La conduttrice è a Roma con tutta la famiglia, anche Nicola Carraro ha preso l’aereo con lei ed è proprio il marito che scatta foto a tradimento e mostramentre pulisce ma convinta diai. Lanon resiste al richiamo delle, ovviamente è sempre l’esterno della suaa Roma il luogo preferito da sistemare. Una busta piena di spazzatura e la ziache scalza continua a spazzare, non si accorge degli scatti di Nicola. Indossa un abitino leggero a fiori, colorato, di certo l’avrà acquistato a Santo Domingo ma più di tutto continua ad avere tra i ...

telodogratis : Mara Venier, la “foto a tradimento” del marito dopo le vacanze: “Pensa ancora di essere ai Caraibi” - rickyhunter071 : @DavidMartini85 @PhdDavide @JorgeTrimy Non offenderlo, lui prende le notizie direttamente da Mara Venier e l'Eco di… - zazoomblog : Elisabetta Ferracini pazzesca in costume: sempre più fotocopia di mamma Mara Venier - #Elisabetta #Ferracini… - NotizieNews2 : Mara Venier commossa in diretta tv: la conduttrice ricorda una persona cara che non c'è più - infoitcultura : Mara Venier ha scelto la sua erede, la conoscono tutti -