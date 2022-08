“Ma cosa sei”. Miriam Leone, il top striminzito che nasconde la (gradita) sorpresa (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando si parla di lei è sempre estate. Nessuno è in grado d’incendiare i cuori dei propri ammiratori come lo sa fare la splendida e intrigante Miriam Leone. Il suo sguardo color smeraldo, è condito di un fare irresistibilmente accattivante e capace di fare sciogliere chiunque. Non solo, dalla sua parte anche un fisico da Miss Italia 2008. Ne ha fatta di strada dopo essere stata incoronata come la più bella del Paese. Un’avventura arrivata per caso, nella speranza di poterla sfruttare come trampolino di lancio, biglietto d’ingresso nello spettacolo, così è stato. Ora un’attrice di successo, una moglie innamorata. Miriam Leone è ancora il sogno nel cassetto di mezza Italia. Lo testimoniano gli ultimi idilliaci scatti proposti da lei stessa sul suo account Instagram, che raccoglie oltre 1,5 milioni di ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando si parla di lei è sempre estate. Nessuno è in grado d’incendiare i cuori dei propri ammiratori come lo sa fare la splendida e intrigante. Il suo sguardo color smeraldo, è condito di un fare irresistibilmente accattivante e capace di fare sciogliere chiunque. Non solo, dalla sua parte anche un fisico da Miss Italia 2008. Ne ha fatta di strada dopo essere stata incoronata come la più bella del Paese. Un’avventura arrivata per caso, nella speranza di poterla sfruttare come trampolino di lancio, biglietto d’ingresso nello spettacolo, così è stato. Ora un’attrice di successo, una moglie innamorata.è ancora il sogno nel cassetto di mezza Italia. Lo testimoniano gli ultimi idilliaci scatti proposti da lei stessa sul suo account Instagram, che raccoglie oltre 1,5 milioni di ...

ValeriaMariniVM : @MarroneEmma EMMA ??TU SEI STELLAREEE??QUALSIASI COSA FAI ?? @MarroneEmma - D3FENC3LESSS : MA COSA FAI?! SEI PAZZO???!!! - Paz05463061 : @AlRobecchi La stessa cosa per l'equazione 'sei contro l'invio delle armi in ucraina= sei filo-Putin'. - Bluerose6898 : RT @incazzati2: Carissimo per tua fortuna siamo su un social che se dico senza filtri realmente cosa penso, mi bannano.. Di vergognoso CI S… - MondinoUmberto : @PIEMME979 @VCuppi @GiorgiaMeloni Ma cosa c’entra …è ovvio che sono persone ma che significa, questo non toglie che… -