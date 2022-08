L’ITALIA DELLO SPORT IN EUROPA NON CONOSCE RIVALI (Di lunedì 22 agosto 2022) Se 118 medaglie vi sembrano poche, beh, ricordatevi sempre da dov’è che si partiva. Cioè da un paio di decenni almeno nei quali la bussola degli SPORT europei tendeva sempre verso Nord, lasciando alL’ITALIA sprazzi di gloria alternati a cocenti delusioni. Non eravamo i migliori, forse non eravamo neppure pronti a ritenerci tali, ma qualcosa da un anno e mezzo a questa parte è cambiato, tanto che l’estate 2022 passerà alla storia come quella del dominio sul continente DELLO SPORT italiano. Che mai si era spinto tanto in là, divenendo una volta tanto il movimento da emulare da tutte le RIVALI europee che hanno provato a sfidarlo sui tanti terreni di conquista apparecchiati in corso d’opera. Gli Europei a 9 discipline hanno detto chiaramente quanto L’ITALIA DELLO ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 22 agosto 2022) Se 118 medaglie vi sembrano poche, beh, ricordatevi sempre da dov’è che si partiva. Cioè da un paio di decenni almeno nei quali la bussola deglieuropei tendeva sempre verso Nord, lasciando alsprazzi di gloria alternati a cocenti delusioni. Non eravamo i migliori, forse non eravamo neppure pronti a ritenerci tali, ma qualcosa da un anno e mezzo a questa parte è cambiato, tanto che l’estate 2022 passerà alla storia come quella del dominio sul continenteitaliano. Che mai si era spinto tanto in là, divenendo una volta tanto il movimento da emulare da tutte leeuropee che hanno provato a sfidarlo sui tanti terreni di conquista apparecchiati in corso d’opera. Gli Europei a 9 discipline hanno detto chiaramente quanto...

