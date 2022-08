La favola di Yeman Crippa: in Etiopia viveva in strada, oggi è medaglia d’oro (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ una storia davvero particolare quella di Yeman Crippa, una sorta di favola moderna in un mondo i cui le Cenerentole non esistono più ma al loro posto ci sono bambini ai quali, grazie all’adozione, viene data una seconda possibilità. E’ quello che è successo a Yeman Crippa, adottato da una famiglia trentina. Un ragazzo cresciuto in montagna nella nostra e nella sua Italia, che però ha un passato impossibile da dimenticare alle spalle. Un passato che gli ha permesso di arrivare a vincere un oro nell’Europeo di Monaco 2022. Una medaglia d’oro regalata alla nostra Italia, alla sua. 10 mila metri, e un finale di corsa che lo ha eletto il più forte d’Europa. “Ho avuto una storia particolare, è vero. Mi sento tanto fortunato di essere potuto venire in Italia e di aver ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ una storia davvero particolare quella di, una sorta dimoderna in un mondo i cui le Cenerentole non esistono più ma al loro posto ci sono bambini ai quali, grazie all’adozione, viene data una seconda possibilità. E’ quello che è successo a, adottato da una famiglia trentina. Un ragazzo cresciuto in montagna nella nostra e nella sua Italia, che però ha un passato impossibile da dimenticare alle spalle. Un passato che gli ha permesso di arrivare a vincere un oro nell’Europeo di Monaco 2022. Unaregalata alla nostra Italia, alla sua. 10 mila metri, e un finale di corsa che lo ha eletto il più forte d’Europa. “Ho avuto una storia particolare, è vero. Mi sento tanto fortunato di essere potuto venire in Italia e di aver ...

