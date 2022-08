La Cremonese al fianco di Wijnaldum: “Speriamo di rivederti presto in campo” (Di lunedì 22 agosto 2022) “In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti. In bocca al lupo Wijnaldum, Speriamo di rivederti presto in campo”. Lo si legge sull’account twitter ufficiale della Cremonese, avversaria della Roma all’Olimpico stasera alle 18:30. L’ex Psg si è infortunato seriamente nel pomeriggio di domenica. Una frattura alla tibia che costerà all’olandese il Mondiale da capitano con la sua nazionale. Il rientro è previsto nel 2023, ora il giocatore deve scegliere tra terapia conservativa e operazione. In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti.In bocca al lupo @GWijnaldum, Speriamo di ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) “In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti. In bocca al lupodiin”. Lo si legge sull’account twitter ufficiale della, avversaria della Roma all’Olimpico stasera alle 18:30. L’ex Psg si è infortunato seriamente nel pomeriggio di domenica. Una frattura alla tibia che costerà all’olandese il Mondiale da capitano con la sua nazionale. Il rientro è previsto nel 2023, ora il giocatore deve scegliere tra terapia conservativa e operazione. In una gara come quella di oggi, che per cornice ed emozioni sarà indimenticabile, dispiace sapere che mancherà uno dei protagonisti.In bocca al lupo @Gdi ...

