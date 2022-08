Gazzetta_it : #Casadei e #De Ketelaere: due giovani che rivelano la differenza tra Inter e Milan - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - cmdotcom : #Inter, la differenza fra Lecce e Spezia è #Barella: è l'ago della bilancia per #Inzaghi ed è unico in rosa [… - sportli26181512 : Inter, la differenza fra Lecce e Spezia è Barella: è l'ago della bilancia per Inzaghi ed è unico in rosa: Migliore… - AntifaPirata : @furgeTX @90ordnasselA Neanche voi. C e' più differenza tra Milan e Real che tra Inter e Milan. -

Calciomercato.com

... anche se, come la Lazio, sembra al momento un gradino più in giù di, Juventus, Napoli e Roma. ma è rimasto impresso nell'opinione pubblica, adelle opinioni di chi lo ha sconfessato.... per lui il centravanti belga dell', di fatto, è capace di fare lasolo in un campionato ormai non più di primissima fascia come la serie A e, per di più, prevalentemente contro le ... Inter, la differenza fra Lecce e Spezia è Barella: è l'ago della bilancia per Inzaghi ed è unico in rosa Per l'ex attaccante, oggi opinionista, le buone prestazioni del belga al ritorno in serie A avvalorano la sua tesi: fa la differenza soltanto in Italia.MILANO - C'è già una cooperativa del gol, l'etichetta forte è un lascito dello scorso campionato. In questo, anche Simone Inzaghi si è affrettato a dare una passata di evidenziatore ai numeri. Non è u ...