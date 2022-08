Il video dello stupro di Piacenza al centro di uno scontro tra Letta e Meloni (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Un video della stupro di Piacenza gira sui social, Giorgia Meloni lo rilancia sul suo profilo. Gli spunti per riaccendere la discussione sulla violenza sulle donne e sull'immigrazione sono forti e la polemica politica si infiamma, con un botta e risposta sempre via social tra la leader di Fratelli d'Italia, che rivendica la bontà della scelta di condividere un video così "forte", e il segretario del Pd Letta che ne contesta le finalità propagandistiche. Tutt'intorno una selva di commenti pro e contro che scatenano le opposte "tifoserie". "Postando il video di quell'atto orribile ha dato l'idea del livello di cinismo a cui si arriva - dice Enrico Letta ai microfoni di Radio Popolare a proposito delle immaigni sullo stupro di ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Undelladigira sui social, Giorgialo rilancia sul suo profilo. Gli spunti per riaccendere la discussione sulla violenza sulle donne e sull'immigrazione sono forti e la polemica politica si infiamma, con un botta e risposta sempre via social tra la leader di Fratelli d'Italia, che rivendica la bontà della scelta di condividere uncosì "forte", e il segretario del Pdche ne contesta le finalità propagandistiche. Tutt'intorno una selva di commenti pro e contro che scatenano le opposte "tifoserie". "Postando ildi quell'atto orribile ha dato l'idea del livello di cinismo a cui si arriva - dice Enricoai microfoni di Radio Popolare a proposito delle immaigni sullodi ...

