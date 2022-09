I piloti si addormentano, ma non è una novità: l'aereo rimane il mezzo di trasporto più sicuro (Di lunedì 22 agosto 2022) L'ultimo caso è quello della Ethiopian Airlines. Il 15 agosto il volo numero ET343 partito dalla capitale del Sudan non è atterrato come previsto nella capitale dell'Etiopia. Il motivo? Entrambi i piloti stavano dormendo. Superata la rotta assegnata e la pista di destinazione, le autorità etiopi hanno provato più volte a contattarli, ma senza successo. Fino a quando è stato attivato un allarme di disconnessione del pilota automatico che ha risvegliato l'equipaggio in cabina. Il boeing 737 lungo 40 metri e con 154 posti è quindi potuto atterrare in sicurezza, seppur in ritardo. La compagnia ha poi immediatamente sospeso dal servizio i due piloti. "L'affaticamento del pilota non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale", scrive su Twitter l'analista ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) L'ultimo caso è quello della Ethiopian Airlines. Il 15 agosto il volo numero ET343 partito dalla capitale del Sudan non è atterrato come previsto nella capitale dell'Etiopia. Il motivo? Entrambi istavano dormendo. Superata la rotta assegnata e la pista di destinazione, le autorità etiopi hanno provato più volte a contattarli, ma senza successo. Fino a quando è stato attivato un allarme di disconnessione del pilota automatico che ha risvegliato l'equipaggio in cabina. Il boeing 737 lungo 40 metri e con 154 posti è quindi potuto atterrare in sicurezza, seppur in ritardo. La compagnia ha poi immediatamente sospeso dal servizio i due. "L'affaticamento del pilota non è unae continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale", scrive su Twitter l'analista ...

