Gli idoli delle donne, Lillo e Greg due gigolò nella nuova comedy da oggi su Sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Arriva in prima tv su Sky oggi lunedì 22 agosto Gli idoli delle donne, la nuova commedia esilarante con e di Lillo e Greg. Il duo comico è protagonista di una comedy dai risvolti inediti, in arrivo su Sky Cinema Uno stasera alle ore 21.15 e in streaming su NOW: ecco cosa aspettarsi. Gli idoli delle donne è un’esilarante commedia dalle gag irresistibili diretta da Lillo e Greg. I due comici tornano alla regia assieme a Eros Puglielli, del nuovo film di cui gli stessi Lillo Petriolo e Claudio Gregori sono anche protagonisti, in un ruolo inedito. Il duo si troverà infatti a rivestire i panni di un’improbabile coppia di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 agosto 2022) Arriva in prima tv su Skylunedì 22 agosto Gli, lacommedia esilarante con e di. Il duo comico è protagonista di unadai risvolti inediti, in arrivo su Sky Cinema Uno stasera alle ore 21.15 e in streaming su NOW: ecco cosa aspettarsi. Gliè un’esilarante commedia dalle gag irresistibili diretta da. I due comici tornano alla regia assieme a Eros Puglielli, del nuovo film di cui gli stessiPetriolo e Claudioori sono anche protagonisti, in un ruolo inedito. Il duo si troverà infatti a rivestire i panni di un’improbabile coppia di ...

