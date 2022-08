Eni e Total scoprono un nuovo giacimento di gas nelle acque di Cipro Ma non servirà per ridurre prezzi ed emergenza

(Di lunedì 22 agosto 2022) In concomitanza con i record raggiunti dal prezzo del gas (290 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam), il gruppo italiano Eni ha annunciato la scoperta di undi gas a circa 160 chilometri al largo di, in una profondità d’acqua di 2.287 metri. L’aerea è esplorata da Eni Cyprus con una quota del 50% e dalla franceseEnergies, partner con il restante 50%. Le stime preliminari, si legge nella nota della società, “indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi, ovvero circa 70 miliardi di metri cubi) di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo”. Il pozzo che ha portato alla scoperta delè il quarto pozzo esplorativo perforato da Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo la scoperta a gas di ...

La novità dell'ultim'ora è la scoperta di un mega - giacimento di gas al largo di Cipro da parte di. Si tratta di uno dei più grandi al mondo, con riserve potenziali per oltre 70 miliardi