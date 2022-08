Candidatura di Rubano | le congratulazioni di Marotta | “Scelta credibile”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – La chiusura dei giochi in casa Forza Italia, per quanto riguarda l’indicazione del candidato per il collegio uninominale della Camera, quello che riguarda l’intera provincia di Benevento e 28 comuni del Casertano, ha condotto direttamente a Francesco Maria. Il giovane sindaco di Puglianello, commissario provinciale di Fi, era il grande favorito alla vigilia, forte anche dell’appoggio solido di Fulvio Martusciello e Antonio Tajani. E pieno appoggio ci sarà anche da parte del gruppo di minoranza di Limatola, capeggiato da Massimiliano, che ha, da poco, aderito a Forza Italia. “Ci vogliamo congratulare – inizia il leader di ‘A Limatola per Limatola’ – col sindacoper questo importante attestato e fargli gli auguri in vista di queste elezioni, con la speranza che possa ...