Camusso e Furlan candidare col Pd | l’ennesima truffa del sindacato italiano

Roma, 22 ago – Susanna Camusso e Annamaria Furlan hanno gettato l'ennesima maschera, candidandosi per il Pd alle prossime elezioni, come riportato anche da Affari Italiani. Camusso e Furlan, sindacaliste piddine Potremmo coniare una nuova definizione, quella di "sindacalista piddino", o comunque fortemente orientato politicamente, ben lontana quindi da qualsiasi concetto di "indipendente" che dovrebbe essere prerogativa essenziale di chi appartiene ad istituzioni – in teoria – terze, ma che poi si rivelano l'ennesima ramificazione del Feudo della sinistra e dello stesso Pd. D'altronde, anche la Cgil di Maurizio Landini non sembra aver preso strade molto diverse da quelle di chi l'ha preceduto, ovvero proprio Susanna Camusso, ora insieme ad Annamaria Furlan candidate per il Pd.

