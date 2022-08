Camossi attacca: 'Jacobs e la 4x100? Non è stato tutelato, scelte sbagliate' (Di lunedì 22 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Camossi attacca: 'Jacobs e la 4x100 Non è stato tutelato, scelte sbagliate' C'è un lago coi cigni tra l'Olympiastadion e il campo di riscaldamento. È qui che Paolo Camossi, allenatore di Marcell Jacobs, fornisce la sua versione circa la discussa non partecipazione del suo allievo alla semifinale della 4x100. Poche ore prima, in conferenza stampa, il presidente ... Marcell Jacobs: "Voglio fare il pieno di medaglie d'oro" Si tratta di un virus che attacca soprattutto i bambini, tanto che mia figlia l'aveva avuto lo ... ma so che Paolo Camossi farà del suo meglio per individuare la figura giusta". Dopo Savona volerà a ...